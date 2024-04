De Rossi, ‘Ndicka? Chiunque avrebbe sospeso la partita’

agenzia

Tecnico Roma: 'Bello riscoprici famiglia, giocatore sta bene'

ROMA, 17 APR – “Ndicka? Sta bene, per quanto possa star bene un ragazzo con un problema del genere”. Lo ha detto Daniele De Rossi nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Milan. A chi gli chiede quale insegnamento si possa trarre dalla decisione di sospendere la partita ha risposto: “Abbiamo ricevuto dei complimenti per una cosa normale, abbiamo gestito insieme quello che ci sembrava automatico e sensato fare. Se ne traiamo insegnamento vuol dire che siamo messi male come società…Penso che qualunque allenatore e giocatore avrebbe agito così, perché quando c’è un dubbio come quello, pensando che potesse essere un infarto, per rispetto di tutti non si poteva continuare. Siamo stati uniti in questo, non c’era una persona che volesse riprendere a giocare. E’ stato bello riscoprirci famiglia in questi momenti”. Sulla possibilità di completare la gara di Udine il 25 aprile ha concluso: “Se ne stanno occupando i dirigenti, sappiamo che ci sono poche date ed è una difficoltà per chi organizza, anche se penso che sia un bene perché vuol dire che siamo andati avanti in Europa. Per questo il calcio italiano deve tutelare chi va avanti nelle competizioni e anche le altre, così come la regolarità del campionato”.

