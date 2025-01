De Zerbi diventa cittadino onorario di Foggia

agenzia

Il Consiglio comunale ha deliberato all'unanimità

FOGGIA, 08 GEN – Il consiglio comunale di Foggia ha deliberato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria a Roberto De Zerbi, ex calciatore e allenatore della squadra rossonera della città pugiliese, attualmente tecnico dell’Olympique Marsiglia. “Ha sempre mostrato, in ogni importante tappa della sua carriera da allenatore – recita un comunicato del Comune – un legame viscerale con la nostra città, e significativa e toccante sono state la sua testimonianza e vicinanza da Marsiglia in occasione della morte dei giovanissimi tifosi del Calcio Foggia 1920 nel tragico incidente stradale a Potenza”. Contattato telefonicamente dal presidente della commissione Cultura, Italo Pontone, promotore della mozione, De Zerbi ha espresso tutta la sua gratitudine ed emozione. La cittadinanza verrà conferita in una cerimonia ufficiale che verrà organizzata quando gli impegni del tecnico permetteranno la sua presenza in città.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA