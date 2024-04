Deboli nevicate nell’Alessandrino al confine con la Liguria

agenzia

Riscaldamenti riaccesi, agricoltori preoccupati per le gelate

ALESSANDRIA, 22 APR – Come da previsioni meteo, brusco calo delle temperature, vento, pioggia e anche qualche debole nevicata in provincia di Alessandria. In alta Val Borbera e Val Curone segnalati dalla protezione civile fiocchi sulle creste di confine con la Liguria, con anche 25 centimetri. Nel comune capoluogo e a Casale Monferrato intanto si autorizza l’accensione degli impianti di riscaldamento. Il colpo di coda dell’inverno dopo l’inizio della primavera, preoccupa Coldiretti. È infatti allarme gelate, con rischi di danni agli alberi da frutto ma anche alle verdure in campo. Gli agricoltori, dove possibile, cercano di correre ai ripari con teloni protettivi, anche per evitare eventuali grandinate.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA