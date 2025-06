Decine di missili verso Israele, esplosioni a Gerusalemme

agenzia

Sirene anche in Golan e Cisgiordania

TEL AVIV, 15 GIU – Le sirene d’allarme per missili in arrivo dall’Iran stanno suonando in numerose zone di Israele ed anche in Golan e Cisgiordania. Esplosioni vengono segnalate a Gerusalemme. Decine di missili sono stati lanciati dalla Repubblica islamica, secondo quanto riferiscono fonti militari che rilevano come gli attacchi di Teheran si stiano intensificando.

