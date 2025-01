Decollato da Istanbul il primo volo per Damasco in 13 anni

agenzia

In programma 3 voli settimanali per la capitale siriana con THY

ISTANBUL, 23 GEN – È decollato dall’aeroporto di Istanbul, questa mattina alle 9 ora locale (le 7 in Italia), il primo volo dalla Turchia alla Siria in circa 13 anni, dopo che i collegamenti aerei erano stati interrotti a causa della guerra civile siriana. Il volo TK 846 della compagnia di bandiera turca Turkish Airlines (THY) è decollato con 349 passeggeri a bordo, riferisce la tv di Stato Trt, pubblicando fotografie di molti viaggiatori con bandiere siriane e turche. Una delle passeggere, Fatma Zehra di 14 anni, ha dichiarato ai giornalisti di essere arrivata in Turchia quando aveva 2 anni e di essere molto felice di andare nel suo Paese di origine con la sua famiglia. “Non ho mai visto il mio Paese. Sono molto emozionata perché lo vedrò per la prima volta. Andremo da Damasco ad Aleppo e lì vedrò mia nonna”, ha detto la giovane. Consultando il sito FlightRadar24 è possibile vedere che il volo è in procinto di atterrare nell’aeroporto della capitale siriana. Era dall’aprile del 2012 che non partivano voli da Istanbul a Damasco. La Turkish Airlines ha annunciato la scorsa settimana che i collegamenti aerei sarebbero ripresi il 23 gennaio, programmando tre voli ogni settimana. La compagnia di bandiera turca ha fatto sapere che, a partire da istruzioni comunicate dalle nuove autorità siriane, insediatesi dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad, ai cittadini israeliani e iraniani non sarà permesso di volare dalla Turchia alla Siria con i collegamenti aerei della Turkish Airlines.

