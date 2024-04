Def: deficit tendenziale al 4,3% quest’anno, 3,7% nel 2025

agenzia

Nel 2024 stesso dato Nadef, scende sotto il 3% nel 2027

ROMA, 09 APR – Un indebitamento netto pari al 4,3% del Pil quest’anno, che si ridurrà al 3,7% nel 2025, al 3% nel 2026 e al 2,2% nel 2027. E’ quanto indicato nel quadro tendenziale del Def approvato dal consiglio dei ministri. Il dato del 2024 coincide con la stima programmatica della Nadef, ma si discosta lievemente dai numeri indicati per gli anni successivi: per il 2025 la Nadef fissava l’asticella del deficit al 3,6% e per il 2026 al 2,9%.

