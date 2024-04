Def: Fratoianni, ‘mai successo senza cifre, destra inganna elettori’

agenzia

Roma, 8 apr. “Mai, ripeto mai, un governo non aveva pubblicato con chiarezza ed esattezza nel Def gli obiettivi sui conti dello Stato. E così facendo non farà capire agli italiani le dimensioni della manovra economica. E questi accade solo perché la destra al governo non vuole far sapere agli italiani prima delle elezioni europee che finora ha fatto solo bluff. Mai, ripeto mai, un governo aveva cercato di pretendere il controllo totale ed assoluto dei mezzi d’informazione e delle tv a pochi mesi da un appuntamento elettorale”. Così Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra. “Una situazione mai vista prima, e che segnala – conclude il leader di SI – quanto sia diventato pericoloso questo governo e quanto sia urgente e necessaria un’alternativa credibile da parte dell’opposizione”.

