Def: Grimaldi (Avs), ‘testo in bianco, votatevelo voi’

Roma, 24 apr. “Nessuno Governo si è mai sognato di presentare un Def in bianco. Solo il Governo Meloni lo sta facendo perché il voto europeo è alle porte e non volete dire che la prossima legge di Bilancio parte già con un fardello di almeno 23 miliardi, oltre ai 12-13 della correzione imposta dal nuovo Patto di Stabilità e ad almeno 10, del taglio del cuneo sul costo del lavoro: non sapete dove trovare i soldi e dopo le tante promesse, di questa destra rimarranno solo le chiacchiere e i conti da pagare sulle spalle dei cittadini, quelli dei ceti medi e popolari”. Così in Aula, durante le dichiarazioni di voto sul Def, il vice presidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Marco Grimaldi.

“Fino ad ora avete favorito ancora i redditi più alti poi: non avete voluto un salario minimo (lo hanno 22 Paesi europei su 27), non siete stati capaci di agire in maniera seria in materia di salari, di appalti, di contratti e di sicurezza sul lavoro, sul fronte del rinnovo dei contratti pubblici 2022 – 2024, non prevede alcun aumento delle risorse per fronteggiare la perdita di potere d’acquisto degli stipendi, sulla previdenza, nonostante i proclami elettorali, neanche come ipotesi viene previsto il superamento della Legge Fornero, non prevede la proroga di “Quota 103”, di “Opzione donna”, di “Ape sociale”, misure già limitate con la legge di bilancio”.