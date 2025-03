agenzia

Roma, 27 mar Il Def approderà in aula alla Camera nel mese di aprile, con la discussione che si concluderà con l’approvazione della risoluzione in aula secondo le procedure previste dal regolamento per i documenti di programmazione finanziaria. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

