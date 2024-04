Def: Marattin (Iv), ‘governo smentito da Istat, è allo sbando’

agenzia

Roma, 22 apr. “Non solo, per la prima volta nella nostra storia (e in violazione di una legge italiana, quella di contabilità nazionale), un governo non dimissionario sceglie di non fare il quadro programmatico del Def. Ma pure il quadro tendenziale, 13 giorni dopo l’approvazione del Def da parte del governo, viene smentito dall’Istat. Che dice che il deficit 2023 non è 7,2% come dice il governo, ma 7,4%”. Lo dichiara Luigi Marattin, capogruppo di Italia Viva in Commissione Bilancio alla Camera.