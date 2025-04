Def: Misiani (Pd), ‘governo nega dati e informazioni a cittadini e Parlamento’

agenzia

Roma, 1 apr. “Il governo ha deciso di privare il Parlamento e i cittadini di dati e informazioni importanti sull’andamento dell’economia e dei conti pubblici, facendo un netto passo indietro rispetto alla quantità e qualità dei contenuti che fino ad oggi erano previsti per la redazione del Documento di economia e finanza”. Così in una nota Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale del Pd.

“È questo il senso di quanto deciso dall’esecutivo e avallato dalla maggioranza. Non è una questione per gli addetti ai lavori: è una scelta politica deliberata, non in linea con la normativa vigente e assolutamente non condivisibile. Se queste sono le premesse, c’è di che essere molto preoccupati per la stesura della nuova legge di contabilità”.

