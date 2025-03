Degenza domiciliare: comfort e benessere passano per i prodotti tecnico sanitari

agenzia

– Fiano Romano, 7marzo 2025 – Rimanere in casa per un certo periodo di tempo, a causa di una malattia o un infortunio, richiede un’attenta gestione di tutti gli aspetti che determinano il comfort della degenza domiciliare.

Si tratta infatti di un periodo molto delicato per il degente, sia per la perdita di autosufficienza che per il rischio di sviluppare una serie di problemi come le piaghe da decubito, soprattutto in caso di allettamenti prolungati.

Per affrontare al meglio il recupero è opportuno garantire un ambiente domestico sicuro, organizzando con la massima cura il luogo di degenza. In particolare, è di fondamentale importanza allestire una zona letto accogliente e confortevole, eliminando qualsiasi possibile disagio per il degente e facilitando chi deve prendersene cura.

Avvalersi di soluzioni certificate e di qualità, del resto, contribuisce alla prevenzione delle complicanze della degenza e assicura un elevato benessere della persona assistita.

Tra le soluzioni tecnico sanitarie che concorrono a migliorare il comfort del degente ci sono le traverse, ideali soprattutto nei decorsi post-operatori e post-parto e in casi di incontinenza. Si tratta di prodotti che proteggono il materasso e mantengono la persona allettata all’asciutto in caso di perdita di liquidi, andando quindi anche a contribuire alla prevenzione di piaghe da decubito e irritazioni della pelle.

Un altro elemento fondamentale per una degenza domiciliare confortevole è rappresentato dalla biancheria tecnico sanitaria.

Si tratta, per esempio, del lenzuolo inferiore, che dovrebbe aderire bene al materasso, così come risultare morbido e leggero per agire da coadiuvante nella prevenzione di arrossamenti e piaghe da decubito. Anche il lenzuolo superiore dovrebbe assicurare gli stessi vantaggi in termini di comfort e benessere del degente.

Se lenzuoli e traverse sono elementi imprescindibili per una degenza domiciliare serena e confortevole, esistono altri prodotti tecnico sanitari che aiutano a migliorare il benessere del degente durante la sua convalescenza. Tra questi, ci sono le coperte termoregolanti, progettate appositamente per mantenere la temperatura corporea sempre costante in modo naturale.

La coperta termoregolante dovrebbe minimizzare la pressione del corpo attraverso un peso ridotto per prevenire alcuni disagi della degenza, garantendo allo stesso tempo una morbidezza adeguata a rendere il letto più accogliente e un comfort ottimale in ogni stagione.

Ovviamente anche l’utilizzo delle federe sanitarie è un ottimo accorgimento per migliorare il comfort del degente, in quanto si tratta di prodotti studiati appositamente per le esigenze specifiche della degenza.

In questi casi, è preferibile optare per una soluzione con una struttura elastica e morbida in tessuto tecnico, che sia in grado di adattarsi a qualsiasi cuscino e non formare pieghe. La federa dovrebbe assicurare inoltre un’ottima traspirabilità per garantire igiene e freschezza del letto sanitario, evitando la stiratura per semplificare l’assistenza quotidiana del degente.

Per quanto riguarda gli accessori, bisogna considerare senza dubbio i bavagli con tasca, ideali per consentire alla persona costretta a letto di sentirsi a proprio agio durante i pasti e non solo.

Questi elementi dovrebbero essere impermeabili e avere un sistema di chiusura efficiente e comodo, risultando anche esteticamente gradevoli per ridurre il disagio di chi li indossa senza rinunciare a un’adeguata protezione dei vestiti dai liquidi. Un altro ausilio utile è infine la manopola in spugna, un accessorio che aiuta nella pulizia quotidiana del degente contribuendo a un’igiene personale delicata e attenta del corpo.

