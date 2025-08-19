agenzia
Delfin può salire alla soglia del 20% in Mps,c’è l’ok Bce
Fonti,arrivato il 12 agosto il via libera a salire fino al 19,9%
MILANO, 19 AGO – Delfin può salire fino a ridosso del 20% di Mps. Secondo fonti finanziarie, la Banca centrale europea avrebbe concesso alla holding della famiglia Del Vecchio l’autorizzazione, arrivata lo scorso 12 agosto, a detenere una quota in Monte dei Paschi di Siena fino al 19,99 per cento. Ad oggi Delfin detiene il 9,9 per cento dell’istituto senese.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA