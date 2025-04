Delitto Garlasco: spunta nuovo nome, ‘è persona già sentita’

agenzia

Madre Sempio ha un malore quando carabinieri glielo comunicano

MILANO, 30 APR – Spunta un nuovo nome nelle indagini della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua abitazione di Garlasco il 13 agosto di 18 anni fa. Si tratterebbe di una persona che, secondo quanto appreso da fonti vicine alle indagini, sarebbe già stata ascoltata dai carabinieri. Lunedì mattina Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio convocata in caserma per essere ascoltata come persona informata dei fatti, avrebbe accusato un malore proprio quando i carabinieri le hanno chiesto di questa persona.

