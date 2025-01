Delta Force rivela grandi progetti per gli aggiornamenti del 2025

agenzia

Annunciata la nuova versione Windows per dispositivi mobili

Los Angeles, 13 gennaio 2025 /PRNewswire/ — Oggi lo sviluppatore di Delta Force, Team Jade, ha rivelato i suoi piani riguardanti i continui aggiornamenti dei contenuti in arrivo nel gioco nel 2025, oltre a fornire un aggiornamento sull’uscita della versione mobile di Delta Force.

Delta Force ha un piano ambizioso per offrire ai giocatori nuovi contenuti nel 2025 – cinque nuovi operatori, sette nuove mappe, nuovi gadget, nuovi veicoli e altro ancora. Per una descrizione dettagliata, consultare la tabella di marcia di Delta Force 2025.

Team Jade condividerà maggiori informazioni quando queste stagioni saranno disponibili nel gioco a breve, nel frattempo visitare il sito web ufficiale del gioco per maggiori informazioni su Delta Force.

Team Jade ha anche fornito un aggiornamento sul periodo di uscita dell’attesissima versione mobile del gioco. In un messaggio ai giocatori di Delta Force, il direttore del gioco Shadow Guo ha spiegato che il team si impegna a offrire ai giocatori l’esperienza di alto livello che meritano e, per farlo, ha posticipato l’uscita della versione mobile all’estate del 2025.

Per maggiori informazioni su Delta Forcevisitare il nostro sito web ufficiale e il nostro canale YouTube, con ulteriori aggiornamenti disponibili su X, Facebook, Instagram e TikTok.

Informazioni su Delta Force

Delta Force è lo sparatutto tattico free-to-play molto apprezzato, nuovo capitolo dell’amata serie Delta Force. Con modalità multigiocatore su larga scala, così come una campagna single-player/co-op ricca di azione, un vasto arsenale di armi per la personalizzazione e molto altro, Delta Force può ora essere scaricato gratuitamente tramite il suo sito web, Delta Force su Steam e le pagine Epic Games Store .

Informazioni su Team Jade

Team Jade è un ramo importante di TiMi Studio Group, famoso per Call of Duty: Mobile e Assault Fire; quest’ultimo è lo sparatutto cinese per PC più popolare dell’ultimo decennio. Con un organico di centinaia di veterani del settore, Team Jade ha ricevuto vari riconoscimenti prestigiosi – BAFTA e TGA.

Video- https://www.youtube.com/watch?v=ko8PA5LurCUFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2596055/Photo.jpg