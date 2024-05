Dematic nominato attore di nicchia nel Gartner® Magic Quadrant™ 2024 per i sistemi di gestione del magazzino

agenzia

– Dematic è ben posizionata per trasformare, guidare, allineare e consolidare le offerte WMS, WCS, software e di ottimizzazione per i clienti

ATLANTA, 10 maggio 2024 /PRNewswire/ — Dematic ha annunciato oggi di essere stata nominata Niche Player nel Gartner® Magic Quadrant™ per i sistemi di gestione del magazzino (WMS) 2024.

Dematic WMS orchestra i flussi di processi manuali e di automazione all’interno delle operazioni di magazzino e dei centri di distribuzione per ottenere maggiori visibilità, controllo e processo decisionale. Questa soluzione integra capacità di pianificazione, gestione del lavoro e realizzazione in un’ampia gamma di settori, tra cui merci generali, generi alimentari, alimenti e bevande e abbigliamento.

“Crediamo che questo riconoscimento convalidi la strategia software di Dematic e la nostra capacità di fornire soluzioni innovative ai nostri clienti”, ha affermato Deidre (Dee) Cusack, vicepresidente esecutivo, prodotti e soluzioni globali di Dematic. “Il software è una parte importante del portafoglio Dematic. La nostra evoluzione tecnologica si è espansa dall’essere un fornitore leader di automazione di apparecchiature per la movimentazione dei materiali (MHE) a concentrarsi sullo sviluppo di software che fornisce ai clienti un ecosistema integrato in cui hardware e software lavorano insieme in armonia. La nostra piattaforma software di nuova generazione con Dematic WMS consente ai clienti di adattarsi alle mutevoli esigenze aziendali, guidati da Dematic come partner di fiducia.”

Le funzionalità della piattaforma cloud di nuova generazione di Dematic includono orchestrazione intelligente, flussi di lavoro configurabili, architettura componibile, autonomia basata su AI/ML, interfaccia intuitiva e dashboard.

Le funzionalità del software WMS di Dematic sono state adottate da oltre 500 magazzini globali per gestire le complesse operazioni dei clienti.

La valutazione si è basata su criteri specifici che analizzavano la completezza complessiva della visione e la capacità di esecuzione. Visualizza una copia gratuita del rapporto Magic Quadrant per ulteriori informazioni sui punti di forza e sugli avvertimenti di Dematic qui.

Disclaimer di Gartner Gartner non sostiene alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti della tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più elevate o altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca Gartner rappresentano le opinioni dell’organizzazione di ricerca Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner e MAGIC QUADRANT è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale e il loro utilizzo in questo contesto è soggetto ad autorizzazione. Tutti i diritti riservati.

Informazioni su Dematic Dematic progetta, realizza e supporta soluzioni automatizzate intelligenti che potenziano e sostengono il futuro del commercio per i suoi clienti nei settori della produzione, dello stoccaggio e della distribuzione. Con centri di ricerca e sviluppo, impianti di produzione e centri di assistenza presenti in più di 26 paesi, la rete globale Dematic di oltre 10.000 dipendenti ha contribuito a realizzare installazioni di successo presso i clienti di alcuni dei marchi leader a livello mondiale. Con sede ad Atlanta, Dematic è membro del KION Group, uno dei principali fornitori mondiali di carrelli industriali e soluzioni per la catena di fornitura.

