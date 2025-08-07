Dengue: 111 casi in Italia da inizio anno, 4 autoctoni

agenzia

3 in Emilia Romagna e 1 in Veneto - Rispetto a 1 settimana fa 13 contagi in più, 12 importati

Milano, 7 ago. (Adnkronos Salute) – “Dal 1 gennaio al 5 agosto 2025, al sistema di sorveglianza nazionale risultano 111 casi confermati di Dengue: 107 associati a viaggi all’estero e 4 autoctoni, età mediana 41 anni, 58% di sesso maschile, nessun decesso. Sono stati identificati 2 differenti eventi di trasmissione locale del virus in 2 diverse regioni”, l’Emilia Romagna (3 casi autoctoni) e il Veneto (1). “Sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche”. Questi i dati aggiornati dall’Istituto superiore di sanità che, rispetto alla scorsa settimana, riporta 13 casi in più, di cui 12 importati e quello autoctono in Veneto. Quanto alle arbovirosi oggetto di aggiornamento mensile, “dal 1 gennaio al 29 luglio 2025 – ricorda l’Iss – sono stati registrati 32 casi confermati di Chikungunya (30 casi associati a viaggi all’estero e 2 casi autoctoni, età mediana 46,5 anni, 53% di sesso maschile, nessun decesso); 4 casi di Zika virus (tutti importati, nessun decesso); 23 casi di” encefalite da zecche “Tbe (tutti autoctoni, età mediana 52 anni, 57% di sesso maschile, nessun decesso); 38 casi di Toscana virus (tutti autoctoni, età mediana 59,5 anni, 74% di sesso maschile, nessun decesso)”. I casi autoctoni di Chikungunya sono entrambi in Emilia Romagna; la trasmissione locale di Tbe si concentra prevalentemente in Veneto (14 casi), quella di Toscana virus in Emilia Romagna (15).

