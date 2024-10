Depistaggio Borsellino: Caltanissetta, oggi udienza preliminare per 4 poliziotti

agenzia

Palermo, 3 ott. Sarà sciolta questa mattina, al Tribunale di Caltanissetta, la riserva sull’ammissione delle parti civili nell’udienza preliminare dinanzi al gup nisseno per i quattro poliziotti accusati di depistaggio per aver dichiarato il falso deponendo come testi nel corso del processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio. Si tratta di Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi, Angelo Tedesco e Maurizio Zerilli. Nella prossima udienza, prevista per il 7 novembre, ci sarà l’eventuale discussione.