Depistaggio Borsellino: difesa poliziotti, ‘troppe contraddittorietà su agenda rossa giudice’

Caltanissetta, 29 apr. “Sulla sparizione dell’agenda rossa, si è detto che non è stata Cosa nostra, ma questo interesse ad avere l’agenda rossa è compatibile e finalizzato al compimento della strage? Il fatto che qualcuno avesse interessa a prendere l’agenda significa che questo qualcuno è partecipe alla strage? Sull’agenda rossa quanti elementi abbiamo avuto?”. Lo ha detto l’avvocato Giuseppe Seminara, legale di due dei tre poliziotti accusati del depistaggio sulla strage di via D’Amelio proseguendo la sua arringa difensiva davanti alla Corte d’appello di Caltanissetta, presieduta da Giovambattista Tona.