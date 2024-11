Depistaggio Borsellino: difesa poliziotto, ‘Di Gangi non ha mai puntato pistola a Scarantino’

agenzia

Caltanissetta, 13 nov. “Il Sovrintendente di Polizia Giuseppe Di Gangi non ha mai puntato la pistola in faccia a Vincenzo Scarantino”. Lo ha detto l’avvocato Giuseppe Seminara nel corso della discussione, davanti al gup di Caltanissetta David Salvucci, che dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio di 4 poliziotti, Giuseppe Di Gangi, Angelo Tedesco, Maurizio Zerilli e Vincenzo Maniscaldi, accusati di falsa testimonianza e depistaggio sulle indagini sull strage di via D’Amelio. Il falso pentito Scarantino, davanti ai pm, al processo agli altri 3 poliziotti, Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, aveva detto: “Nella località protetta di San Bartolomeo a Mare quel poliziotto (Di Gangi ndr) mi ha afferrato per il collo e mi ha puntato la pistola in bocca. Davanti a mia moglie e ai miei figli”. Tesi sempre smentita con forza da Di Gangi.