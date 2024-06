Depistaggio Borsellino: Pg Caltanissetta, ‘riconosciuta responsabilità imputati ma prescritti’**

agenzia

Caltanissetta, 4 giu. “E’ stata esclusa l’aggravante mafiosa per tutti gli imputati ma è stata riconosciuta la responsabilità anche dell’imputato Ribaudo, la cui posizione è stata dichiarata prescritta. Evidentemente è passato troppo tempo dai fatti”. Lo ha detto il Procuratore generale di Caltanissetta Fabio D’Anna dopo la sentenza di appello sul depistaggio sulla strage Borsellino. “E’ un mezzo accoglimento della Procura generale e un totale rigetto delle altre parti”, ha aggiunto. Sul mancato riconoscimento dell’aggravante mafiosa leggeremo le motivazioni per decidere se fare ricorso in Cassazione”, ha aggiunto.

