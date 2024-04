Depistaggio Borsellino: Pg, ‘riformare sentenza primo grado, contraddittoria su associazione’

agenzia

Caltanissetta, 16 apr. La Procura generale di Caltanissetta chiede la riforma della sentenza di primo grado del processo sul depistaggio sulla strage di via D’Amelio che vede alla sbarra tre poliziotti accusati di concorso in calunnia aggravata dall’avere agevolato Cosa nostra. Il tribunale di Caltanissetta, in primo grado, aveva dichiarato prescritte le accuse contestate a Mario Bo e Fabrizio Mattei, due dei tre poliziotti accusati di avere depistato le indagini sulla strage di via D’Amelio costata la vita al giudice Paolo Borsellino e agli agenti della scorta. Assolto il terzo imputato, Michele Ribaudo. Secondo il pg Gaetano Bono la sentenza va riformata “sia per i profili di fatto che di diritto”. In quanto la “pronuncia assolutoria è incoerente”. Per l’accusa la “contraddittorietà riguarda l’associazione mafiosa che è la questione più importante di tutto il processo. Si ritiene sussistente la circostanza aggravante che permetterebbe alla Corte di pronunciarsi sulle responsabilità di Mario Bo e Fabrizio Mattei ma anche su quella di Michele Ribaudo”. Secondo Bono “siamo in presenza di una motivazione insufficiente”.

