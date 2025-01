Depistaggio Borsellino, pm e difesa: “Giudice incompatibile”

agenzia

Caltanissetta, 21 gen. (dall’inviata Elvira Terranova)- Ancora un nulla di fatto. Dopo una prima falsa partenza, anche oggi, è slittata la prima udienza del processo depistaggio bis Borsellino, che vede alla sbarra 4 poliziotti e che avrebbe dovuto iniziare davanti al Tribunale di Caltanissetta. Il motivo? Una “incompatibilità potenziale” del Presidente della Corte, denunciata in aula, a inizio udienza, da accusa e difesa, parti civili comprese. E tutto viene rinviato al prossimo 25 marzo, perché si dovranno prima attendere le motivazioni della sentenza d’appello del primo processo depistaggio Borsellino a carico di tre poliziotti del Gruppo Falcone e Borsellino, per conoscere l’effettiva composizione del collegio che dovrà celebrare al tribunale di Caltanissetta il processo “Depistaggio bis” a carico di quattro ex poliziotti, oggi in pensione. A presiedere il collegio è il giudice Alberto Davico, che era stato giudice a latere nel processo d’appello al primo processo per Depistaggio sulle indagini sulla strage di via D’Amelio in cui hanno perso la vita il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti di scorta. Insomma, servirà altro tempo per iniziare il processo perché ancora non sono state pubblicate le motivazioni della sentenza del processo d’appello a carico di Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, finito con la prescrizione per l’accusa di calunnia aggravata in concorso.

Il Presidente del tribunale di Caltanissetta, lo scorso 13 gennaio, ma si è appreso solo oggi in udienza, ha rigettato la richiesta di astensione presentata da Davico non ravvisando “ragioni di incompatibilità” dopo l’istanza presentata dal Presidente del collegio Davico. A prendere per primo la parola, questa mattina, è stato il pm Pasquale Pacifico. “Il Presidente della Corte Alberto Davico è potenzialmente incompatibile e non può presiedere il processo” a carico dei 4 ex poliziotti accusati di depistaggio, perché “era stato giudice a latere nel collegio del processo d’appello sul depistaggio Borsellino”, ha detto Pacifico, nel processo che vede, al Tribunale di Caltanissetta, alla sbarra quattro ex poliziotti: Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi, Angelo Tedesco e Maurizio Zerilli, tutti accusati del reato di depistaggio.

Per l’accusa i poliziotti avrebbero mentito durante il processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio che si era concluso con la prescrizione del reato di calunnia per tre loro colleghi: il dirigente di Polizia Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. Secondo l’accusa, gli imputati durante la deposizione in aula avrebbero mentito e sarebbero stati reticenti. Il pm Pacifico ha poi aggiunto che bisognerebbe attendere, quanto meno, le “motivazioni del processo d’appello Bo”. La parte civile si è detta d’accordo con l’accusa. Così come la difesa, rappresentata dagli avvocati Giuseppe Seminara, Giuseppe Panepinto e Maria Giambra. Accusa e difesa hanno spiegato di non pensare che si tratti di “ricusazione” ma di “opportunità di astensione dal processo per incompatibilità”. A questo punto il Presidente si è riunito in Camera di consiglio per deliberare. E dopo meno di un’ora ha annunciato che si saprà solo dopo il prossimo 25 marzo se il Presidente del collegio del Tribunale di Caltanissetta Alberto Davico è incompatibile o meno per presiedere il processo per depistaggio a carico di quattro ex poliziotti.

Il collegio, presieduto da Davico, dopo avere detto di “condividere le osservazioni” fatte da accusa e difesa, ha rinviato, in attesa del deposito delle motivazioni del processo d’appello depistaggio Borsellino, all’udienza del 25 marzo alle ore 10.30.

“Si tratta di una incompatibilità ”potenziale” “del Presidente della Corte “per la cui valutazione attendiamo il deposito della sentenza di appello resa nel processo Bo” e “all’esito di tale valutazione valuteremo eventuali iniziative”, ha detto all’Adnkronos a fine udienza l’avvocato Giuseppe Seminara, legale di Giuseppe Di Gangi, uno dei quattro poliziotti imputati per depistaggio nel processo di Caltanissetta.

I quattro poliziotti facevano parte del gruppo di indagine “Falcone-Borsellino” creato all’interno della Squadra Mobile di Palermo per fare luce sulle stragi mafiose del ’92. Il pm Maurizio Bonaccorso, che oggi è pm alla procura di Palermo, durante la sua discussione aveva parlato di “assoluta malafede” dei quattro poliziotti. Mentre gli avvocati dei quattro poliziotti non hanno dubbi sull’innocenza dei loro assistiti.

Secondo l’accusa, gli imputati durante la deposizione in aula avrebbero mentito e sarebbero stati reticenti. In sede di arringhe l’avvocata Maria Giambra, che difende Maurizio Zerilli e Angelo Tedesco, aveva detto: “Non possiamo parlare di depistaggio su vicende già ‘depistate’. Il depistaggio si è verificato allora. E’ come se volessimo resuscitare oggi un fatto che già si è verificato e si è consumato. E su quel fatto ci sono stati processi a rimedio”.

“Se le false dichiarazioni che vengono addebitate agli imputati attengono ai fatti relativi alla strage di via d’Amelio e quindi a fatti che riguardano le indagini svolte e nei processi celebrati, come potrebbero oggi nel processo Bo depistare un processo e indagini che non solo sono state a loro tempo depistate, dalle quali sono derivati tre processi, che sono frutto del depistaggio e genesi di ulteriore depistaggio?”, aveva spiegato la legale di Zerilli e Tedesco. Mentre l’avvocato Giuseppe Panepinto, legale dell’ispettore Vincenzo Maniscaldi, aveva ribadito che “è documentalmente provato che quanto dichiarato dall’ispettore Vincenzo Maniscaldi è sempre stato vero”. “Non solo non c’è una ipotesi di condanna ma non doveva essere neppure formulato il capo di imputazione”, disse in aula. “Non c’è alcuna falsa dichiarazione nell’annotazione”, sosteneva il legale.