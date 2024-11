Depistaggio Borsellino: rinviata a venerdì decisione gup su rinvio a giudizio poliziotti**

agenzia

Caltanissetta, 13 nov. Sarà emessa venerdì, 15 novembre, la decisione del gup del tribunale di Caltanissetta David Salvucci, sulla richiesta di rinvio a giudizio per i 4 poliziotti accusati del depistaggio sulle indagini sulla strage di via D’Amelio. Dopo la discussione dei tre legali de 4 poliziotti, gli avvocati Maria Giambra, Giuseppe Panepinto e Giuseppe Seminara, che hanno chiesto il non luogo a procedere per i loro clienti. La Procura, rappresentata in aula dal pm Maurizio Bonaccorso, nella scorsa udienza aveva chiesto il rinvio a giudizio per i quattro ex appartenenti al gruppo di indagine “Falcone-Borsellino. A loro viene contestato dalla Procura di aver reso false dichiarazioni nel corso delle loro deposizioni in qualità di testi nel processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D’Amelio che si era concluso, in secondo grado, con la prescrizione del reato di calunnia per i tre imputati.