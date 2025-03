Depistaggio: pentito Riggio, ‘contatti con Roger D’Onofrio della Cia, era nostro garante’**

agenzia

Caltanissetta, 18 mar. Il collaboratore di giustizia Pietro Riggio, ex agente di Polizia penitenziaria, avrebbe avuto dei contatti con un uomo della Cia, che avrebbe fatto da “garante” per “i progetti” della criminalità organizzata. A rivelarlo è lo stesso Riggio, proseguendo la sua deposizione al processo a carico di due generali dei Carabinieri, due ex investigatori antimafia, Angiolo Pellegrini e Alberto Tersigni, accusati di depistaggio. Per la Procura di Caltanissetta, rappresentata in aula dal pm Pasquale Pacifico, i due ufficiali oggi in pensione, avrebbero depistato le indagini per riscontrare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pietro Riggio. I due, in particolare, avrebbero intralciato, secondo l’accusa, il lavoro dei pubblici ministeri, che stavano cercando riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia nisseno Pietro Riggio sulla strage di Capaci. Alla sbarra anche l’ex poliziotto Giovanni Peluso, imputato di concorso esterno in associazione mafiosa. Tersigni, 63 anni e l’82enne Pellegrini hanno lavorato a lungo per la Dia. Pellegrini è stato anche uno storico collaboratore del giudice Giovanni Falcone.

Alla domanda del Procuratore aggiunto Pacifico se ha mai conosciuto “un soggetto di nome Roger D’Onofrio?”, Riggio ha risposto: “Sì. Mi è stato presentato da Giuseppe Porto”, un detenuto che il collaboratore ha conosciuto in carcere. “In una occasione – racconta Riggio – andai a Benevento presso lo studio dell’ingegnere Antonio D’Onofrio. Roger D’Onofrio era anziano, ultrasettantenne. Porto disse che era il nostro ‘garante’ per tutte le operazioni che dovevamo fare. Era un appartenente ai servizi segreti americani in Italia, era della Cia. Mi fu detto da Porto”.

E poi Pietro Riggio aggiunge: “Stavamo progettando la realizzazione di un pastificio per dare una parvenza legale e giustificare i movimenti di Porto e altri soggetti in territorio di Caltanissetta”. A quel punto, il pm Pacifico ha chiesto il riconoscimento fotografico di D’Onofrio a Riggio. E gli mostra un album fotografico. “Sì, D’Onofio è al numero 10”, dice Riggio.