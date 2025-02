Depistaggio: pentito Riggio, per scambiarci lettere con Peluso usavamo nomignoli

agenzia

Caltanissetta, 11 feb. “Peluso era associato al giaguaro o il turco, Porto era il lord e io come Elliot, De Nicola come il Tano. Utilizzavamo questi nomi per evitare che in caso intercettassero le lettere potessero risalire a noi. Il codice è stato elaborato da me e da Porto e scritto con la mia scrittura”. Così il pentito Pietro Riggio proseguendo la sua deposizione al processo per il depistaggio a Caltanissetta. “Il primo ad essere scarcerato fu Giovanni Peluso, poi Giuseppe Porto. Peluso venne scarcerato tre mesi prima di me”, ha detto il collaboratore di giustizia.