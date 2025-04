Deputata Usa cospirazionista esulta per la morte del Papa

agenzia

Taylor Greene su X: il male viene sconfitto per mano di Dio

WASHINGTON, 21 APR – “Oggi ci sono stati grandi cambiamenti nella leadership globale. Il male viene sconfitto per mano di Dio”: lo ha scritto su X la deputata repubblicana cospirazionista Taylor Greene, riferendosi apparentemente alla morte del Papa e dando voce cosi’ a quel mondo Maga di estrema destra in disaccordo con Francesco su temi come l’immigrazione. Centinaia le proteste da parte dei follower della deputata, che si professa cristiana.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA