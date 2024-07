agenzia

Clyburn fu decisivo per vittoria 2020 mobilitando afroamericani

WASHINGTON, 03 LUG – Il deputato dem Jim Clyburn, che è stato fondamentale per la vittoria di Joe Biden nel 2020 mobilitando per lui la comunità afroamericana, ha detto a Msnbc che sosterrà Kamala Harris come candidato democratico alla Casa Bianca se il presidente dovesse ritirarsi.

