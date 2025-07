Descalzi vede secondo semestre positivo, 2026 promettente

agenzia

Per Eni "priorità il ritorno per gli azionisti'

ROMA, 25 LUG – “Sulla base di questi risultati – dice l’ad di Eni, Claudio Descalzi, presentando agli analisti finanziari il primo semestre -, del nostro slancio operativo, e con la chiusura dei deal in corso, possiamo aspettarci una seconda metà dell’anno positiva ed un 2026 ancora più promettente”. Descalzi sottolinea come “la nostra priorità”, ha indicato, “è il ritorno per gli azionisti con un dividendo crescente e un incrementato riacquisto di azioni proprie”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA