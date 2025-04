Design Week 2025: Istituto Marangoni Milano Design Presenta “Seamless Singularities”, Esplorare il futuro del Design attraverso nuove interconnessioni

agenzia

– Milano, 3 aprile 2025 – “Seamless Singularities” è il tema che racchiude tutte le attività ed eventi della Design Week 2025 di Istituto Marangoni Milano Design. Questo filone di ricerca esplora le interconnessioni e fusioni che caratterizzano la vita contemporanea: il dialogo tra reale e virtuale, oggetto e immagine, spazio ed esperienza, lentezza e velocità, evidenziando come il design interpreti e ridefinisca queste trasformazioni.

Attraverso sei progetti inediti – “Living Analogs” con Baleri Italia, “Sensitive Space” con Cappellini, “Design Holds Memories” con Smeg, “From AI to Handcrafted” con Lenovo e Rivatelier, “Visual Transcendence” per il Design Degree Show e “Intelligent Design” al Salone Satellite – gli studenti di Istituto Marangoni Milano Design dimostrano come il design possa essere un potente strumento di innovazione, capace di unire tecnologia e creatività, tradizione e sperimentazione.

Per celebrare l’inizio della Design Week, il 3 aprile si terrà una breakfast esclusiva dedicata ai giornalisti.

«Anche questa edizione della Design Week mette in luce come i progetti dei nostri studenti si contraddistinguano per creatività, sperimentazione e innovazione, rispondendo alle sfide del mercato globale del design e anticipando le tendenze emergenti. Siamo orgogliosi di vedere i nostri studenti come protagonisti assoluti di questa prestigiosa manifestazione, dimostrando il talento e la visione che li caratterizzano», ha spiegato Barbara Toscano, School Director di Istituto Marangoni Milano Design.

«I progetti di quest’anno rafforzano ulteriormente il nostro legame con il mondo del lusso e dell’hi-end, consolidando un percorso di ricerca e sperimentazione volto a esplorare i futuri scenari di questi settori e l’evoluzione delle professioni nel design», ha commentato Sergio Nava, Director of Education della scuola. «In particolare con Smeg abbiamo concretizzato un’esperienza di progetto che ha coinvolto gli studenti in ogni fase, dalla creazione del concept all’exhibition, dai prototipi fino alla definizione delle strategie di comunicazione on e offline».

I PROGETTI Baleri Italia | Living AnalogsIstituto Marangoni Milano Design, via Cerva 24 | Design ROOM 0013-17 aprile 2025

“Living Analogs” esplora l’integrazione tra intelligenza artificiale e design emozionale, trasformando gli oggetti in entità interattive che rispondono agli stimoli dell’utente. Gli studenti del Master in Product & Furniture Design hanno progettato una collezione di arredi ispirata all’animismo tecnologico, dove la tecnologia non è solo funzionale ma diventa un’estensione sensibile dell’esperienza quotidiana. L’allestimento è stato curato Gustavo Martini – membro dell’IM Alumni Prisma Project. L’esposizione presso la sede della scuola nel Durini Design District offrirà un ambiente immersivo dove i visitatori potranno scoprire attraverso i prodotti degli studenti il potenziale narrativo del design tecnologico.

Cappellini | Sensitive SpaceSuperstudio, Milano8-13 aprile 2025

“Sensitive Space” trasforma la casa in un sistema interattivo e reattivo, in cui gli ambienti si adattano alle esigenze e agli stati d’animo della persona. Gli studenti del Master in Interior Design e in Interior Contract Design hanno sviluppato superfici e arredi che rispondono a stimoli luminosi, sonori e tattili, creando un dialogo tra spazio e individuo. L’installazione al Superstudio offrirà un’esperienza immersiva, presentando un nuovo modo di vivere l’Interior Design attraverso soluzioni dinamiche e multisensoriali. L’allestimento è stato curato dal Designer Matteo Agati – membro “IM Alumni Prisma Project”.

Inoltre, all’interno del Superdesign Show 2025, il 10 aprile alle 14 presso il Superstudio Più, si terrà il talk “Good Design and Architecture Create Happiness” in partnership con l’ICFF di New York, a cui parteciperanno Sergio Nava, direttore didattico della scuola, e il Designer Matteo Agati. Il panel, moderato da Giulio Cappellini, vedrà la partecipazione di sei esperti del settore.

Smeg | Design Holds MemoriesSmeg Store, Milano8-13 aprile 2025

Il progetto “Design Holds Memories” celebra il legame tra passato e futuro attraverso un’installazione che reinterpreta il celebre frigorifero FAB di Smeg. I Designer Mariana Prestes, Matteo De Luca e Yuetong Shi – membri “IM Alumni Prisma Project” – hanno trasformato tre iconici frigoriferi in opere d’arte personalizzate, mentre un ambiente immersivo curato dagli studenti del Master in Digital Design for Immersive Experiences racconterà la storia del brand attraverso una narrazione sensoriale. L’evento sarà accompagnato da una strategia di comunicazione digitale sviluppata dagli studenti del Master in Digital Art Direction.

Lenovo x Rivatelier | From AI to HandcraftedIstituto Marangoni Milano Design, via Cerva 24 | Design ROOM 1018-13 aprile 2025

Esposizione dei progetti finalisti del contest “From AI to Handcrafted” Rivatelier x Lenovo. Gli studenti del Corso di Laurea Triennale in Product Design, attraverso l’utilizzo della nuova generazione di AI PC Lenovo Yoga Slim 7x Aura Edition, hanno progettato complementi d’arredo poi realizzati artigianalmente da Rivatelier, brand di arredo contemporaneo di lusso. Il 12 giugno verrà premiato il vincitore del contest durante un evento dedicato.

Design Degree Show | Visual TranscendenceIstituto Marangoni Milano Design, via Cerva 24 | Design ROOM 0023-17 aprile 2025

Il Design Degree Show è l’installazione che annualmente celebra i progetti dei finalisti dei corsi triennali in Interior, Product e Visual Design. Quest’anno il tema progettuale è stato “Visual Transcendence”, che esplora come le nuove tecnologie stiano ridefinendo il modo in cui interagiamo con gli spazi. Attraverso soluzioni innovative, gli studenti raccontano il rapporto tra uomo, spazio e tecnologia, mostrando il potenziale del design nel plasmare il futuro. L’allestimento è stato curato dal Designer Matteo Agati – membro “IM Alumni Prisma Project”.

Salone Satellite | Intelligent DesignSalone Satellite, Rho Fiera Milano8-13 aprile 2025