Destra: ironia La Russa, ‘a convegni Fondazione An anche Fassino, ma non c’erano profumi…’

agenzia

Roma, 3 lug. Tra gli intervenuti ai convegni organizzati dalla Fondazione An “c’era Buttiglione, Calderoli, Gelmini, l’ex ministro della Difesa Mauro, Fassino… Non c’erano profumi, è andato tutto bene”, scherza il presidente del Senato Ignazio La Russa intervenendo alla presentazione della pubblicazione della Associazione Altero Matteoli dal titolo ‘Dalla Fondazione all’Associazione: una scelta di continuità’ presso la sala della Fondazione Alleanza Nazionale, in Via della Scrofa.

