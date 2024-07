Detenuto 27enne suicida a Prato, Uilpa “60/o da inizio anno”

agenzia

Venerdì nel carcere città toscana c'era stata tentata rivolta

PRATO, 28 LUG – Un 27enne detenuto nel carcere di Prato si è impiccato ieri sera nella sua cella. “Subito soccorso e condotto in ospedale, è spirato poco dopo. Si tratta del 60esimo suicidio di un detenuto nel corso dell’anno, cui vanno aggiunti 6 appartenenti alla Polizia penitenziaria che si sono tolti la vita. Una carneficina mai vista in precedenza”, afferma in una nota Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria dando la notizia della morte del 27enne, di nazionalità italiana, spiega il sindacato, “alcune condanne definitive con fine pena nel 2032”. Venerdì sera proprio nel carcere di Prato c’era stato un tentativo di rivolta: secondo quanto spiegato ieri dalla Fp Cgil un gruppo di circa venti detenuti della prima sezione “per motivi ancora da accertare”, avevano “divelto i neon della sezione, lasciando al buio il reparto. Hanno poi usato le brande di ferro per barricarsi, impedendo l’intervento degli agenti di polizia penitenziaria. La protesta è rientrata intorno alle 2 di questa notte, dopo una lunga trattativa di mediazione”.

