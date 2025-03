Detenuto di 70 anni si suicida nel carcere di Genova

agenzia

Uilpa, 'Il ventiduesimo caso dall'inizio dell'anno in Italia'

GENOVA, 23 MAR – Un detenuto di 70 anni si è suicidato nel carcere di Genova Marassi. Lo comunica il segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria Gennarino De Fazio denunciando che “sale a ventidue l’assurda conta dei detenuti che si sono tolti la vita dall’inizio dell’anno nei penitenziari italiani, cui bisogna aggiungere un operatore”. Il detenuto, con fine pena previsto nel 2033 per reati contro il patrimonio, è stato trovato impiccato nella sua cella. A nulla sono valsi i soccorsi della polizia penitenziaria e dei sanitari. “Il carcere del capoluogo ligure si connota per grave sovrappopolamento detentivo e penuria di personale, ammontano a 670 i detenuti presenti a fronte di 534 posti disponibili, mentre sono 330 le unità di Polizia penitenziaria in servizio quando ne servirebbero almeno 551 – riferisce De Fazio -. Condizioni, queste, che si sommano alle deficienze strutturali, organizzative, gestionali e negli equipaggiamenti”.

