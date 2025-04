Dfp: Boccia, ‘documento è illegittimo’

agenzia

Roma, 23 apr. “Il Documento di finanza pubblica non esiste nella normativa contabile vigente, lo stanno approvando perché lo ha chiesto il Governo e la maggioranza in Parlamento ha obbedito. Questo Dfp è illegittimo e chi lo approva se ne assumerà completamente la responsabilità”. Lo ha affermato il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, intervenendo in Aula sull’ordine dei lavori.

“Se dovesse passare questo Documento di finanza pubblica, che per la legge di contabilità vigente dovrebbe essere un Def”, verrebbe inferta “una vera e propria ferita inferta alla dignità del Parlamento e quindi anche a quella della maggioranza”, ha detto ancora l’esponente Dem.