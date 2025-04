Dfp: Boccia, ‘Giorgetti ammette impotenza governo Meloni’

agenzia

Roma, 17 apr. “‘Io ho un debito da gestire che mi grava per circa 90 miliardi di interessi. Quella roba lì si mangia tutto, divora ogni tipo di spesa, anche la più nobile come la sanità, la scuola, tutte queste belle cose, va messa in sicurezza’. Queste sono le sincere parole del ministro dell’Economia nella replica in audizione sul Dfp. Parole che contengono l’ammissione dell’impotenza del governo Meloni: di fronte al debito, alle scelte di Trump, alle politiche fallimentari sul fisco, ai ritardi sul Pnrr e al buco Inps questo esecutivo non sa che pesci prendere”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.