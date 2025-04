Dfp: Pd-M5S-Avs, ‘inaudito ricorso a tagliola, maggioranza calpesta confronto’

agenzia

Roma, 17 apr. “Quanto sta avvenendo sull’esame del decreto sulla Pubblica Amministrazione è semplicemente inaudito. Siamo di fronte a una gestione parlamentare che rappresenta uno schiaffo in faccia non solo alle opposizioni, ma anche alle tante attese dei cittadini, tradite da un provvedimento confuso, pasticciato e carente nelle risposte ai veri problemi del Paese.” Così una nota dei gruppi parlamentari di Pd, M5S e AVS della Camera, che denunciano l’imposizione della tagliola sui tempi di discussione.