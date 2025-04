Dfp: Renzi, ‘tributo a stupidità naturale, dazi ammazzano ceto medio’

agenzia

Roma, 24 apr. “È inutile che parliate di intelligenza artificiale quando questo documento è un tributo alla stupidità naturale. Ed è inutile che parliate di spese sulla difesa quando vi impegnate con gli americani a dare i soldi per la difesa oltre Oceano e non investite neanche sulle collaborazioni e sulle sinergie con l’Europa”. Lo ha affermato Matteo Renzi, nella dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate al Senato al Dfp.