Diacono accusato di abusi, il Papa gli toglie stato clericale

agenzia

Non è appellabile. Prima decisione di Leone in materia resa nota

CITTÀ DEL VATICANO, 16 SET – Questa mattina, presso il carcere di Latina, è stato notificato al diacono permanente Alessandro Frateschi il decreto di dimissione dallo stato clericale per decisione diretta di Papa Leone XIV. Questo decreto di condanna non è appellabile. Lo comunica la diocesi di Latina. Il chierico era accusato di aver commesso abusi sessuali a danno di cinque minori, in un periodo compreso tra il 2018 e gennaio 2023. Nel caso specifico la Sezione disciplinare del Dicastero per la Dottrina della Fede, competente in materia, “vista la gravità e il manifesto compimento dei delitti da lui commessi ha deciso di deferire la decisione direttamente al Sommo Pontefice”. Si tratterebbe della prima decisione in materia di Papa Leone in materia di abusi, o comunque è la prima che è stata ufficialmente resa nota.

