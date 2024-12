Diallo rieletto presidente della Federcalcio francese

agenzia

Per la prima volta hanno votato anche società dilettantistiche

PARIGI, 14 DIC – Philippe Diallo è stato rieletto presidente della Federcalcio francese (FFF) con il 55,34% dei voti, battendo Pierre Samsonoff, vicino all’ex allenatore del calcio francese, Noël Le Graët, che Diallo aveva sostituito nel gennaio 2023. Per la prima volta all’interno della più grande federazione sportiva francese (2,4 milioni di iscritti) i presidenti delle società dilettantistiche sono stati chiamati a partecipare in formato elettronico allo scrutinio, insieme ai presidenti dei club professionistici, a quelli delle 22 leghe regionali e dei 91 distretti, per un totale di 11.500 elettori, contro i meno di 250 delle elezioni precedenti. Philippe Diallo ha ritenuto di trarne “una forte legittimazione” e ha elogiato la “maturità democratica che fa onore al nostro sport”. La Federazione beneficerà di un contratto record da 100 milioni di euro all’anno a partire dal 2026 con il produttore di attrezzature Nike.

