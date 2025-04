Dichiarazioni Irpef, reddito medio sale a 24.830 euro (+5%)

agenzia

Il 64% lo paga chi dichiara sopra 35mila euro. Pochi i Paperoni

ROMA, 16 APR – Oltre 42,5 milioni di persone fisiche hanno presentato lo scorso anno la dichiarazione dei redditi, con un aumento dell’1,3% rispetto al 2022. Il reddito complessivo totale dichiarato ammonta a oltre 1.027,7 miliardi (+5,9%) per un valore medio di 24.830 euro (+5%). E’ quanto risulta dai dati sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (Irpef) e dichiarazioni Iva per l’anno d’imposta 2023 pubblicate dal Dipartimento Finanze del Mef. I contribuenti con imposta netta e redditi fino a 35mila euro (il 78% del totale) dichiarano il 36% dell’imposta netta totale, mentre il restante 64% è dichiarato dai contribuenti con redditi sopra i 35mila euro (22% del totale). I Paperoni, ovvero i contribuenti con imposta diversa da zero e reddito complessivo maggiore di 300mila euro (0,2% dei contribuenti) dichiarano il 7,1% dell’imposta netta totale (dal 7,8% del 2022).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA