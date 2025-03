Difesa: Appendino, ‘non qui a ma a Strasburgo per dire che Europa è pace’

agenzia

Roma, 11 mar. “Li vedete questi banchi vuoti? Sono vuoti perché il Movimento 5 Stelle è a Strasburgo a ribadire il nostro no al folle piano di riarmo; alla furia bellicista; all’economia di guerra a cui Meloni e Von der Leyen vogliono condannarci. Proprio loro -le due gemelle armate: una obbliga il popolo a sacrifici; l’altra fa fare affari d’oro alle lobby delle armi. Davanti a questo scempio il Parlamento è privo di senso: non una parola qui, non un voto; dal dibattito sul Rearm Europe Meloni è scappata, una vergogna! Oggi il posto giusto in cui essere non è qui ma è a Strasburgo perché è lì che si decide il nostro futuro. Ed è li che volgiamo far sentire la nostra voce!” Lo ha affermato la vicepresidente del Movimento 5 stelle, Chiara Appendino, intervenendo in Aula alla Camera.