Difesa: Avs, ‘declinato invito? Noi contro riarmo, Crosetto se ne faccia una ragione’

agenzia

Roma, 18 giu. “Incivile è il riarmo, il ministro Crosetto rispetti il Parlamento e il ruolo dei parlamentari. Se un ministro ricorre agli insulti contro le opposizioni e non capisce che declinare l’invito ad un pranzo non è inciviltà ma è una solo scelta politica, siamo messi male”. Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.

“Alleanza Verdi e Sinistra è contraria al riarmo europeo e non condivide la richiesta della Nato di aumentare la spesa militare al 5% del Pil. Nessuna mancanza di rispetto delle Istituzioni, quindi. Anzi, proprio perché rispetto le Istituzioni ho chiesto formalmente durante lo scorso question time un’approfondita discussione parlamentare sulla posizione del governo italiano in merito alla richiesta della Nato. Se Crosetto avesse avuto qualcosa da riferire ai parlamentari, su quanto deciso dal governo, lo avrebbe potuto fare in commissione”.