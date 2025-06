Difesa: Avs lancia petizione online contro aumento spese militari

agenzia

Roma, 18 giu “Il governo italiano è sul punto di obbedire alle richieste della Nato e portare le spese militari al 5% del Pil in 10 anni. Una minaccia per il futuro del Paese, un costo immenso per i giovani italiani e italiane”. Lo scrive su Facebook Sinistra italiana.

“Con la manovra di Bilancio di quest’anno la spesa per gli armamenti arriverà già a quota 32 miliardi, di cui 13 per nuove armi. Un incremento destinato a raggiungere i 100 miliardi, anche grazie alla volontà europea di cancellare le regole di bilancio per la spesa militare. Sono 68 miliardi in più all’anno, ogni anno”, prosegue SI.