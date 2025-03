Difesa: Barroso, ‘senza, la Ue non conterebbe nulla’

agenzia

Roma, 18 mar. “Non esiste possibilità di un’Unione Europea che conti nel mondo se questa è priva di una difesa europea. Ogni entità politica deve avere tra i suoi principali scopi la conservazione di sé, la propria autodifesa. Altrimenti può essere un’organizzazione economica o commerciale o altro, ma non un’unione politica”. Lo sostiene in un’intervista al Corriere della Sera l’ex presidente della Commissione europea José Manuel Durão Barroso, a Roma per un incontro in ricordo di Franco Frattini, ex vicepresidente della stessa commissione, aggiungendo di accogliere favorevolmente la risoluzione del Consiglio europeo di passare, in materia di difesa, dall’unanimità alla maggioranza qualificata, eccezion fatta per le operazioni militari con mandato esecutivo.

“Tutti i passi per assicurare all’Ue un processo decisionale più efficace vanno bene – aggiunge l’ex premier portoghese – Nella fattispecie però non credo che a frenarle sia il voto a maggioranza: spesso l’argomento viene usato come pretesto da quanti dichiarano di voler andare avanti, ma in realtà no. Nei trattati esiste già la possibilità di ‘cooperazioni rafforzate’ tra alcuni Paesi, basta rispettarne i principi. Sono previsti dall’articolo 20 del Trattato di Lisbona e la massa critica sufficiente per procedere oggi c’è”.