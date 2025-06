Difesa: Boldrini, ‘piazza? Non potrò esserci ma vicina a chi chiede pace e disarmo’**

agenzia

Roma, 18 giu. Laura Boldrini non potrà essere alla manifestazione di sabato a Roma contro il riarmo. Parteciperà ad un convegno sulla giornata mondiale del rifugiato, “un impegno preso da tempo”, spiega. Ma, aggiunge interpellata dall’Adnkronos, “spero che ci sia una grande partecipazione”.

“Guardo con favore alla manifestazione del 21 giugno, indetta da circa 440 associazioni, poiché -sottolinea la ex-presidente della Camera- in quest’epoca di guerre e stragi di civili, prima fra tutte quella in atto a Gaza, mi sento vicina a coloro che chiedono pace e disarmo, a chi si mobilita e rifiuta complicità con i carnefici e a quanti non restano indifferenti verso le vittime”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA