Difesa: Bonaccini, ‘su ReArm si è chiarito, Pd compatto e unito in Parlamento’

Roma, 24 mar. “Non c’è contraddizione tra lavorare per la pace e per una difesa comune europea. Nel voto in Europa c’è stata una differenza di opinioni tra astensione e voto a favore. Ma si è chiarito molto, mi pare, perché si scommetteva anche su una divisione a Camera e Senato dove invece il Pd è stato compatto e unito”. Lo dice Stefano Bonaccini a L’Aria che Tira su La7.

