Difesa: Bonelli, ‘attendiamo dal governo di sapere dove prenderà i soldi per il ReArm Ue’

agenzia

Roma, 25 mar Sul ReArm Ue “attendiamo di sapere dal governo dove prenderà i soldi perché’ il fondo di sviluppo non si tocca, la sanità non si tocca, ci si indebiterà evidentemente perché non siamo al film di Totò e Peppino quando nella ‘banda degli onesti’ fabbricavano soldi falsi”. Lo ha detto Angelo Bonelli a Agorà, il programma di Rai3 condotto da Roberto Inciocchi.

