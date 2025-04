Difesa: Bonelli, ‘bocciatura RearmEu è stop a iniziativa pericolosa von der Leyen’

agenzia

Roma, 23 apr “La bocciatura da parte della Commissione Affari Giuridici del Parlamento europeo del metodo scelto dalla Commissione per il piano RearmEU segna uno stop importante a un’iniziativa pericolosa, opaca e profondamente sbagliata, fortemente voluta dalla Presidente Ursula von der Leyen. È inaccettabile che si tenti di scavalcare il ruolo del Parlamento europeo con scorciatoie procedurali per finanziare l’industria bellica. La democrazia non può essere un ostacolo da aggirare quando si tratta di riarmo”. Lo dice Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

