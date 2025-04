Difesa: Bonelli, ‘da funerale Papa Francesco segnali importanti, stop a riarmo’

agenzia

Roma, 27 apr. È con la diplomazia che si può raggiungere la pace, non con le armi, e ieri, al funerale di Papa Francesco, sono arrivati segnali importanti. Il riarmo ha raggiunto la spaventosa cifra di 2.500 miliardi di dollari all’anno: dobbiamo fermare questa escalation e occuparci delle grandi questioni, come il massacro del popolo palestinese e la necessità di giungere rapidamente alla pace in Ucraina”. Così Angelo Bonelli, parlamentare AVS e co-portavoce di Europa Verde in un video postato sui social.

