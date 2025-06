Difesa: Bonelli, ‘il 21 in piazza contro guerra, genocidio, riarmo e autoritarismo’

agenzia

Roma, 16 giu “Portare la spesa militare al 5% del Pil per rispondere alle richieste della Nato è una scelta gravissima che punta a militarizzare il bilancio pubblico, sacrificando scuola, sanità, ambiente e diritti sociali sull’altare della guerra”. Lo dice Angelo Bonelli.

“Se Crosetto vuole militarizzare il bilancio e trasformare l’Italia in una macchina da guerra, venga in Parlamento a spiegare con quali risorse e quali tagli. Non è difesa: è sottomissione all’economia di guerra che genera insicurezza e impoverisce il Paese -prosegue il deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde-. In un contesto segnato dal conflitto tra Israele e Iran, che spinge il mondo verso un’escalation nucleare, Gaza continua a morire nel silenzio generale. Il massacro in corso non può essere oscurato da nuovi fronti di guerra”.